Básquet Local: Culminó la fase regular del Apertura

Este viernes 26 de mayo se disputó la última fecha de la etapa regular del Torneo Apertura 2023 de Primera División, que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría. Hubo victorias del líder Estudiantes, Racing, Pueblo Nuevo, Independiente de Tandil y Racing de La Madrid.

El puntero e invicto cerró la Fase Regular con una nueva victoria. En el Gimnasio “Ricardo De la Vega”, Estudiantes se impuso 88-46 a Ferro;logrando así su noveno triunfo en igual cantidad de presentaciones. Thiago San Martín con 17 puntos fue el jugador destacado de la noche.

Segundo en la tabla terminó Racing de Olavarría que venció a El Fortín por 80-70. Francisco Fornes resulto el máximo anotador del encuentro con 23 puntos. Mientras que en el Club de Pesca, Independiente venció de visitante a Loma Negra por 79-51 y se aseguró el tercer lugar de la tabla de posiciones. Iñaki Paladino en el “Celeste” y Franco Dupín para el equipo de Tandil, fueron los goleadores del cotejo con 15 puntos, cada uno.

También en condición de visitante se impuso Racing de La Madrid, que viajó a Azul y derrotó 84-62 a Chacarita. Simón Nieto con 26 puntos fue el máximo anotador del encuentro. En el duelo que cerró la fecha, Pueblo Nuevo venció 88-53 a San Martín en el recinto serrano. Con este logro, el equipo albiverde finalizó quinto la etapa regular.

En base a mencionados resultados, los cruces de Play-Off quedaron definidos de la siguiente manera:

Estudiantes (1º) vs. Chacarita (8º)

Racing (2º) vs. Ferro (7º)

Independiente (3º) vs. El Fortín (6º)

Racing (LM) (4º) vs. Pueblo Nuevo (5º).

Fuente: Prensa Asociación de Básquet de Olavarría – ABO.