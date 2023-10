Básquet Local: Culminó la etapa regular del Clausura

Con los triunfos de Ferro, el Chaira, Pueblo Nuevo y Racing de La Madrid, se cerró este miércoles 25 de octubre la novena y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2023 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Olavarría.

En el Maxigimnasio Parque Guerrero, de la mano del goleo de los internos Andrés Dalessio y Tomás Pietrafesa (combinados aportaron 29 puntos), Ferro se quedó con la primera mitad del partido ante Estudiantes por 46 a 38.

Luego en el tercer cuarto, con Matías Menón y Franco Debitto sumandose a la causa anotadora de los dirigidos por Bruno Crivelli, el equipo Carbonero estiró la diferencia para así llegar al período final con una ventaja de dos dígitos: 67 a 53.

Pero en el cuarto capítulo, el Bataráz mostró una buena reacción. En este sentido, con los puntos de los perimetrales Luciano Dilascio, Nehuén Echeverría y Federico Silveyra, el conjunto local recortó la diferencia en el tanteador para meterse en juego al promediar el parcial decisivo (71-67).

Sin embargo, producto de un buen reajuste defensivo y un par de anotaciones claves de Menón, el visitante mantuvo la ventaja a falta de un minuto y medio para el cierre (79-73). Pero finalmente con un parcial de 8 a 2 (donde sobresalió Atilio Borzi), Estudiantes logró igualar el cotejo en 81 y así llevar la definición a tiempo extra.

Rápidamente en el suplemento, el Carbonero tomó ventaja de cinco tantos (89-84) con Pietrafesa como abanderado. De esta manera y controlando positivamente los embates ofensivos del Bata, Ferro terminó superando de visitante a Estudiantes por 97 a 92.

Tomás Pietrafesa (30 puntos), Andrés Dalessio (21 tantos) y Matías Menón (18 unidades) fueron los pilares fundamentales de la victoria carbonera. Mientras que Atilio Borzi (21 puntos) y Sebastián Masson (16 tantos), se destacaron en el albinegro.

Otros resultados:

Racing de Gral. La Madrid 105 – Chacarita de Azul 66.

El Fortín 61 – Racing Atletic Club de Olavarría 92.

Pueblo Nuevo 92 – San Martín de Sierras Bayas 74.

En base a estos marcadores, la tabla de posiciones final de la fase regular del Clausura 2023 de la ABO quedó de la siguiente manera: 1) Racing (O), 18 puntos; 2) Racing (LM), 16; 3) Ferro, Independiente, Estudiantes, 15; 5) El Fortín, Pueblo Nuevo 13; 7) San Martín, 11; 9) Chacarita, 10; 10) Loma Negra, 9 unidades.

De esta manera, los cruces de Cuartos de Final quedaron definidos de esta forma:

Racing (O) vs. San Martín

Racing (LM) vs. Pueblo Nuevo

Ferro vs. El Fortín

Independiente de Tandil vs. Estudiantes.