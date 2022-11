Básquet: La palabra de los perimetrales Chairas

Tras logar el ascenso al Torneo Federal 2023 y conseguir el pasaje a la final de la Región CAB 4 del Pre-Federal 2022 de Básquetbol, los bases Nicolás Lorenzo y Ariel Weisbeck hablaron sobre la gran temporada que viene teniendo el equipo Chaira.

“Estoy muy contento por haber participado de otro torneo y de logrado otro ascenso con este equipo, con estos jugadores; ya son más parecido a una familia (…) Hemos hecho una gran amistad y se disfrutó mucho más eso que del certamen en sí, porque este torneo fue de menor nivel donde prácticamente partidos de calidad, de competencia, lindos de ver, fueron pocos. El resto fueron todos partidos que sacamos mucha diferencia, y a veces no está bueno eso”, manifestó Nicolás Lorenzo.

Por su parte y en relación al mismo tema, Ariel Weisbeck expresó “a pesar que el torneo no haya terminado, y por lo charlado con el equipo y el cuerpo técnico, estamos muy contentos porque volvimos a hacer historia para La Estrellita y le dimos un ascenso más”. En este sentido, el equipo Chaira llega invicto a la definición del Pre-Federal con once triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Mientras que consultado sobre la serie final que se avecina ante Olimpo de Bahía Blanca, Nico manifestó que “vamos a ver cómo se desarrolla, pero la vamos a ir a buscar y la vamos a encarar de la mejor manera para tratar de quedarnos con el campeonato”. Por su parte, Ariel dijo al respecto que “nos va a tocar un rival muy duro (…) Olimpo tiene buenos jugadores y juega muy bien al básquet; pero ya lo pudimos vencer dos veces, sabemos que no va a ser fácil pero confiamos en nosotros y vamos a hacer las cosas lo mejor posibles para coronar cómo se debe”.

A nivel individual de juego, Lorenzo destacó que “como presentó el plantel Mati Orlando (DT de Racing) esta temporada, me hizo bien. Venir de atrás me hace bien; ya que entras con otro chip, los minutos de juego son más repartidos, no termino tan dolorido y me da para jugar de otra forma”. En este sentido, remarcó que “mi rol es llevar al equipo adelante, aportando desde mi experiencia; dándole más defensa y haciendo jugar al resto de los jugadores”.

Asimismo y en base a las estadísticas, Nicolás Lorenzo (que fue uno de los perimetrales de recambio del Chaira) contribuyó con 8.5 puntos, 3 rebotes y 2.5 asistencias en 20 minutos de promedio por partido. Mientras que el base titular del conjunto de “La Estrellita”, Ariel Weisbeck, aportó 10.8 tantos, 5.4 recobres y 4 pases gol en 28 minutos de promedio por encuentro.