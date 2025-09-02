Básquet: La fecha inició con triunfo Chaira en el clásico

Por la tercera fecha del Torneo Clausura 2025 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Olavarría – ABO, Racing le ganó de local a Estudiantes.
En la noche del lunes 1 de Septiembre en el Gimnasio “Parque Olavarría”, el equipo Chaira superó en el clásico olavarriense al elenco Bataráz por 73-70.
Dentro de un partido parejo, Racing logró hacerse fuerte en los momentos decisivos y culmines del juego para así vencer por tres tantos de diferencia a Estudiantes. Tomás Ciufetelli (15 puntos), Manuel Yaben (12 tantos) y Lucas Mondino (12 unidades) fueron los principales anotadores del conjunto de “La Estrellita”. Por su parte, Fermín Callegaro fue el máximo goleador del Bata y el cotejo con 18 puntos.
La tercera fecha de la Primera de la ABO prosigue con los siguientes encuentros:
Miércoles 3/9
21:00 Hs. San Martín vs. Independiente de Tandil, en Sierras Bayas.
Viernes 5/9
21:15 Hs. Sport Club Trinitarios vs. Ferro Carril Sud, en Bolívar.
21:30 Hs. Chacarita vs. El Fortín, en Azul.
Libre: Pueblo Nuevo.