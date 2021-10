Básquet: La etapa regular del certamen local entra en su tramo final

Entre el pasado sábado 26 de Septiembre y ayer viernes 1 de Octubre, se disputaron cuatro partidos del Torneo Oficial de Primera División que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría (ABO).

Los resultados de la última semana fueron los siguientes:

Racing Azul 93 – Chacarita de Azul 64

Chacarita 71 – Racing Blanco 81

Pueblo Nuevo Blanco 82 – El Fortín 41

Chacarita 73 – Ferro Carril Sud 81.

En base a mencionados marcadores y cuando restan por disputarse tres cotejos (Racing Blanco vs. Pueblo Nuevo Blanco, Pueblo Nuevo Verde vs. Racing Blanco y Pueblo Nuevo Blanco vs. Racing Azul), la tabla de posiciones de la etapa regular del certamen de la ABO está de la siguiente manera: 1) Estudiantes Negro, 13 puntos; 2) Racing Blanco, Racing Azul, Pueblo Nuevo Blanco y Ferro, 12; 6) Estudiantes Blanco y Chacarita 11; 8) El Fortín 9; y 9) Pueblo Nuevo Verde, 7 unidades.