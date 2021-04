Básquet: La “burbuja” de Olavarría se jugará en Lanús

La instancia de la Conferencia Sur de la Liga Argentina 2021 de Básquetbol que se iba a disputar en el Maxigimnasio del “Parque Guerrero” del Club Estudiantes de Olavarría, quedó trunca por la situación sanitaria que atraviesa la ciudad. Mencionada “burbuja” se desarrollará en el Gimnasio “Antonio Rotili” del Club Atlético Lanús, a partir del próximo domingo 11 de Abril.

El área de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) anunció que la minisede que iba a realizarse en Olavarría (imposibilitada de jugar por la decisión municipal de no autorizarla debido a la situación sanitaria por el aumento considerable de casos de Covid-19) se disputará en Lanús del domingo 11 al viernes 16 de Abril.

El fixture será el siguiente:

Domingo 11/4

Gimnasia (LP) vs. Estudiantes (O), a las 16:30 horas

Racing (CH) vs. Quilmes (MDP), a las 19:00

Lanús vs. Ciclista (J), a las 21:30

Libre: Rivadavia (M).

Lunes 12/4

Estudiantes (O) vs. Rivadavia (M), a las 11:00 horas

Ciclista (J) vs. Gimnasia (LP), a las 14:00

Quilmes (MDP) vs. Lanús, a las 16.30

Libre: Racing (CH).

Miércoles 14/4

Gimnasia (LP) vs. Quilmes (MDP), a las 16.30 horas

Rivadavia (M) vs. Ciclista (J), a las 19.00

Racing (CH) vs. Estudiantes (O), a las 21.30

Libre: Lanús.

Jueves 15/4

Quilmes (MDP) vs. Rivadavia (M), a las 19:00 horas

Estudiantes (O) vs. Lanús, a las 21:30

Libre: Gimnasia.

Viernes 16/4

Gimnasia (LP) vs. Rivadavia (M), a las 21.30 horas.

Fuente: Prensa AdC.