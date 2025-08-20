Básquet: Inicia el Clausura de Primera

Este miércoles 20 de Agosto se disputará la primera fecha del Torneo Clausura 2025 de Primera División que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría – ABO.
En este segundo certamen doméstico del año, Ferro Carril Sud regresa a la competencia. Mientras que Racing de General La Madrid no será de la partida. Recordamos que Independiente de Tandil viene de obtener el Apertura 2025.
Cronograma de partidos:
Miércoles 20/8
21:00 Hs. El Fortín vs. Ferro, en el Gimnasio “Amadeo Bellingeri”.
21:00 Hs. Pueblo Nuevo vs. Independiente Tandil, en el Gimnasio “Juan Manolio”.
21:15 Hs. San Martín vs. Racing A. Club, en Sierras Bayas.
21:30 Hs. Chacarita vs. Estudiantes, en Azul.
Fuente: Prensa ABO.