Tras vencer de visitante a Pueblo Nuevo, Independiente de Tandil avanzó a las finales del Torneo Clausura 2025 de Primera División que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría.

Con el Gimnasio «Juan Manolio» como escenario, el equipo Rojinegro tandilense venció en la noche del miércoles al Lobo albiverde por 57 a 68. De esta manera, Independiente barrió la serie semifinal 2-0; y así accedió a la definición del certamen.

Francisco Ullúa (18 puntos) y Pedone Diez (15 tantos) fueron los principales anotadores del elenco de Tandil. Mientras que Axel Caballo resultó ser el máximo goleador de Pueblo Nuevo con 15 unidades.

Ahora y en la final del Torneo Clausura, el conjunto tandilense dirigido por Emmanuel «Lobo» Hardstock enfrentará (con ventaja de localía) a Racing Atlethic Club. El primer juego -al mejor de tres- se disputará la semana entrante en el Gimnasio «Duggan Martignoni».