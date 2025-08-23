Básquet: Hubo triunfo del Chaira y derrota del Bata

Por la segunda fecha de la Región Sur del Torneo Pre-Federal 2025, Racing le ganó de local a Independiente de Tandil. Mientras que Estudiantes cayó ante Alumni en Orense.

En el Gimnasio “Parque Olavarría”, el equipo Chaira se impuso en un duro y parejo partido sobre el Rojinegro tandilense por 69 a 63. De esta manera, los dirigidos por Matías Orlando lograron su segundo triunfo en fila y marchan como líderes de la zona.

La gran figura del encuentro fue el alero Manuel Yaben con 26 puntos y 17 rebotes. Mencionado jugador estuvo muy bien secundado por el ala pivot Jeffrey Merchant con 15 tantos y 7 recobres.

Por otra parte, el conjunto Bataráz no pudo en su visita a Orense; donde terminó perdiendo 97-78 con Alumni. En el elenco albinegro se destacó el pivote Sebastián Masson con 21 unidades y 8 rebotes.

Ahora y por la tercera fecha (viernes 29 de Agosto), Racing enfrentará se visitante a Huracán de Tres Arroyos. Mientras que Estudiantes recibirá a Sarmiento de Coronel Suárez.