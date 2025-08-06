Básquet Femenino: Triunfo de las Carboneras

El domingo 3 de Agosto se disputó en el Gimnasio “Amadeo Bellingeri” la novena fecha del Torneo Regional de Primera División que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría – ABO. Hubo victoria para Ferro y derrota para el local, El Fortín.

Resultados:

Henderson FC 37 – Almaceneros de Cnel. Pringles 21.

Ferro Carril Sud 41 – Unión y Progreso de Tandil 37.

Club El Fortín 21 – Independiente de Tandil 55.

En base a estos marcadores, Independiente y Ferro son los líderes del certamen con 15 puntos cada uno (7 triunfos y 1 derrota). Mientras que tercero marcha El Fortín con 13 unidades (5 victorias y 3 caídas).