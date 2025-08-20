Básquet Femenino: “Las Carboneras” lideran el certamen de Primera

El domingo 17 de Agosto se desarrolló la décima fecha del Torneo Regional de Primera División Femenina que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría. Hubo triunfos de Ferro, Unión y Progreso, y Henderson.

La jornada tuvo lugar en el Gimnasio “Ricardo De La Vega” de la entidad albiceleste, donde el local Ferro venció en tiempo suplementario a Independiente de Tandil. Con esta victoria y a falta de una fecha para el cierre de la fase regular, “las carboneras” son las únicas líderes del certamen.

Resultados:

Henderson FC 56 – El Fortín 54.

Unión y Progreso de Tandil 78 – Almaceneros de Cnel. Pringles 31.

Ferro Carril Sud 55 (44) – Independiente de Tandil 53 (44).

Tabla de Posiciones: 1) Ferro, 17 puntos; 2) Independiente, 16; 3) El Fortín, 14; 4) Henderson, 13; 5) Unión y Progreso, 12; y 6) Almaceneros, 9 unidades.

Fuente: Prensa ABO y Facebook Encestando Olavarría.