Básquet Femenino: Juárez, bicampeona en Uruguay

Con la olavarriense Lucía “Lula” Juárez, Club Atlético Juventud de Las Piedras venció a Urunday Universitario y se quedó con la Copa de Plata 2025 de la Liga Uruguaya de Básquetbol Femenino.

En el tercer y definitivo partido de la serie final, el equipo de Las Piedras superó de visitante a Urunday por 64-83. De esta manera, Juventud volvió a consagrarse campeona de la Copa de Plata del certamen de Primera División Femenina de Uruguay.

La perimetral olavarriense, “Lula” Juárez, aportó a la causa ganadora una interesante planilla de 6 puntos (2/3 en triples), 6 rebotes, 5 asistencias y 3 robos de balón en los 30 minutos que estuvo en cancha.

Mencionada jugadora, surgida de las inferiores de Ferro Carril Sud de Olavarría, logró su segundo título en territorio uruguayo vistiendo la casaca de Juventud (Copa de Plata 2024 y 2025).