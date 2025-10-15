Básquet Femenino: Juárez, bicampeona en Uruguay

2 horas ago Deportes

Con la olavarriense Lucía “Lula” Juárez, Club Atlético Juventud de Las Piedras venció a Urunday Universitario y se quedó con la Copa de Plata 2025 de la Liga Uruguaya de Básquetbol Femenino.

Lucía Juárez (Foto: Instagram @pabloberisso99).

En el tercer y definitivo partido de la serie final, el equipo de Las Piedras superó de visitante a Urunday por 64-83. De esta manera, Juventud volvió a consagrarse campeona de la Copa de Plata del certamen de Primera División Femenina de Uruguay.

La perimetral olavarriense, “Lula” Juárez, aportó a la causa ganadora una interesante planilla de 6 puntos (2/3 en triples), 6 rebotes, 5 asistencias y 3 robos de balón en los 30 minutos que estuvo en cancha.

“Lula” en plena acción (Foto: Instagram @mveropian).

Mencionada jugadora, surgida de las inferiores de Ferro Carril Sud de Olavarría, logró su segundo título en territorio uruguayo vistiendo la casaca de Juventud (Copa de Plata 2024 y 2025).

