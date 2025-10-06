Básquet Femenino: Inició un nuevo certamen de Primera

El domingo 5 de octubre se disputó la 1º Fecha del Torneo Regional Femenino – Clausura 2025 de Primera División que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría. Hubo victorias de Ferro, El Fortín y Henderson.

La competencia del segundo semestre del año comenzó en el Gimnasio “Willy Matos” de Racing de General La Madrid, con el estreno de las lamatritenses y de Pueblo Nuevo en la máxima categoría del Torneo Regional Femenino de la ABO.

Estos fueron los resultados de la primera jornada:

Pueblo Nuevo 29 – Ferro Carril Sud 51.

Henderson FC 63 – Almaceneros de Coronel Pringles 37.

Racing (La Madrid) 37 – El Fortín 49.

Fuente y fotos: Prensa ABO.