Básquet Femenino: Independiente gritó campeón en Olavarría

El domingo 14 de Septiembre en el Gimnasio “Ricardo De La Vega” se disputó el Final Four del Torneo Regional 2025 de Primera División Femenina que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría – ABO. Independiente de Tandil venció al local Ferro y se quedó con el título por segundo año consecutivo.

En el partido decisivo, el triunfo de las “Rojinegras” tandilenses sobre las “Carboneras” fue por 68 a 52. Lemma (12 puntos) y Baretta (11 tantos) fueron las máximas goleadoras del equipo dirigido por Valerio Andrizzi. De esta manera, Independiente se llevó la 2da. Edición del Torneo Regional de Primera Femenina de la ABO.

Por otra parte, Henderson FC logró el tercer puesto tras vencer a El Fortín por 66-55.

Resultados – Final Four 2025

Semifinales:

Ferro 69 – 33 Henderson.

Independiente 54 – 44 El Fortín.

Tercer Puesto:

El Fortín 55 – 66 Henderson.

Final:

Ferro 52 – 68 Independiente.