Este domingo 16 de noviembre en el Gimnasio del Club Pueblo Nuevo, se desarrolló la cuarta fecha del Torneo Regional de Primera División Femenina que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría – ABO. El equipo anfitrión y Ferro salieron airosos en sus respectivos partidos.

Esta cuarta jornada del certamen Clausura 2025 de la Primera Femenina de la ABO arrojó los siguientes resultados:

Racing de La Madrid 65 – Almaceneros de Coronel Pringles 22.

Ferro Carril Sud 57 – El Fortín 46.

Pueblo Nuevo 55 – Fútbol Club Henderson 47.

Con estos marcadores finales y en lo que va del torneo, “Las Carboneras” se mantienen como únicas líderes e invictas de la competición.

Fuente y Fotos: Prensa ABO.