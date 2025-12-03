El domingo 30 de Noviembre se disputó la quinta y última fecha de la etapa regular del Torneo Regional – Clausura 2025 de Primera División Femenina de la ABO. La actividad tuvo lugar en Henderson.

En el Gimnasio del Fútbol Club Henderson se definieron los semifinalistas del segundo torneo del año para la máxima categoría femenina. En el cierre de la fase regular ganaron El Fortín, Racing de La Madrid y Ferro.

Resultados:

Almaceneros de Cnel. Pringles 40 – El Fortín 72.

Pueblo Nuevo 23 – Racing de La Madrid 42.

FC Henderson 49 – Ferro Carril Sud 63.

Tabla de posiciones: 1) Ferro, 10 puntos (5 triunfos y 0 derrotas), 2) Henderson, 9 (4 y 1); 3) El Fortín, 8 (3 y 2); 4) Racing La Madrid, 7 (2 y 3); 5) Pueblo Nuevo, 7 (2 y 3); y 6) Almaceneros, 5 (0 y 5).

Los cuatros primeros equipos de mencionada tabla jugarán las semifinales del certamen, las cuales se disputarían en el Gimnasio «Ricardo De La Vega» de la entidad carbonero.