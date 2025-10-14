Básquet: El rojinegro tandilense se quedó con la fase regular del Clausura

Tras vencer a Chacarita de Azul, Independiente de Tandil se adjudicó de manera invicta la etapa regular del Torneo Clausura 2025 de Primera División, que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría – ABO.

Por la novena fecha y en el Gimnasio “Duggan Martignoni” de Tandil, Independiente no tuvo mayores inconvenientes para superar holgadamente 101-87 a Chacarita. Sebastián Ojeda y Francisco Ullúa se destacaron en el conjunto tandilense con 17 puntos cada uno.

De esta manera, el equipo dirigido por Emmanuel “Lobo” Hartstock cerró como líder la primera parte del certamen de la ABO con 16 puntos, producto de 8 victorias en igual cantidad de presentaciones. Y así definirá de local todas las instancias de Playoff.

Próximos Partidos (9º Fecha):

Miércoles 15/10

21:00 Hs. Racing A Club vs. Ferro Carril Sud, en el Gimnasio “Parque Olavarría”.

21:00 Hs. Estudiantes vs. Sport Club Trinitarios de Bolívar, en el Maxigimnasio “Parque Guerrero”.

21:15 Hs. Pueblo Nuevo vs. San Martín de Sierras Bayas, en el Gimnasio “Juan Manolio”.

Libre: El Fortín.