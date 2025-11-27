Por el juego inicial de la serie final del Torneo Clausura 2025 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Olavarría – ABO, Independiente superó a Racing en Tandil.

La victoria del equipo tandilense en el Gimnasio «Duggan Martignoni» fue por 65 a 58. De esta manera, los dirigidos por el entrenador Emmanuel Hartstock se adelantaron 1-0 en el playoff final.

El escolta Federico San Martín (15 puntos), el alero Matías Gutkin (13 tantos) y el pivote Ignacio Zulberti (12 unidades) fueron los máximos goleadores de Independiente. Mientras que el perimetral Tomás Ciuffetelli resultó ser el principal encestador en Racing con 13 puntos.

Ahora la serie (al mejor de tres partidos) se traslada a Olavarría, donde el segundo juego se disputará el venidero miércoles 3 de Diciembre en el reducto Chaira.