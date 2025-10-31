Basquet: El Lobo sorprendió al Fortinero

En el partido inicial de la serie de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025 de Primera División de la ABO, Pueblo Nuevo superó de visitante a El Fortín. La semana entrante se disputarán los segundos juegos de los playoff.

En la noche del jueves 30 de Octubre y con el Gimnasio “Amadeo Bellingeri” como escenario, el Lobo albiverde se hizo fuerte en reducto ajeno venciendo al conjunto Fortinero por 93 a 89. Y ahora tendrá la posibilidad de cerrar la llave en su favor el próximo jueves 6 de Noviembre en el “Juan Manolio”.

Dentro de un encuentro con alto goleo para la categoría, el alero de Pueblo Nuevo, Francisco Dupín, fue el máximo anotador con 33 puntos. Mientras que el perimetral Joaquín Navarro sobresalió en El Fortín con 23 unidades.

Próximos Partidos:

Lunes 3/11

21:15 Hs. Ferro (1) vs. Independiente Tandil (1), en el “Ricardo De La Vega” – 2do. Juego.

Martes 4/11

21:30 Hs. Chacarita (0) vs. Racing A. Club (1), en Azul – 2do. Juego.

Miércoles 5/11

21:15 Hs. Sport Club Trinitarios (0) vs. Estudiantes (1), en Bolívar.

Jueves 6/11

21:00 Hs. Pueblo Nuevo (1) vs. El Fortín (0), en el Gimnasio “Juan Manolio” – 2do. Juego.