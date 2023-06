Basquet: El Chaira y el Bataráz definirán el Apertura

Tras vencer a Independiente de Tandil, Racing de Olavarría se transformó en el segundo finalista del Torneo Apertura 2023 de Primera División que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría.

El “Chaira” derrotó ajustadamente de local 73-69 a Independiente y cerró la serie de semifinales por 2 a 1, y habrá clásico de la ciudad en la definición del certamen doméstico.

Fue un partido de trámite parejo en la primera mitad, con cambios de tanteador constantes y mucha fricción en ambos aros, pero a pesar de la paridad, fue el equipo olavarriense el que logró una ventaja de diez puntos que no logró sostener antes del descanso largo.

En el complemento, el “Rojo” pasó a dominar las acciones a base de tiros de tres puntos, pero los guiados por Matías Orlando no dejaron pasar demasiado tiempo antes de lograr una buena racha para pasar al frente y no volver al ceder hasta el final del partido, donde aguantó los embistes y supo sostener la última intención de la visita de dar vuelta el resultado.

Terminó siendo festejo racinguista que cerró la serie de Semifinales 2 a 1 a su favor y ahora enfrentará a Estudiantes en la final del Torneo Apertura.

SÍNTESIS:

Racing (73): Fornes (3), Garcés (4), Leal (9), D’Alessio (7), Silber (2) –FI- Macrini (15), Ruiz (3), Nolasco (16), Baffo (3), Silveri (0), Alonso (3), Encinas (8). DT- Matías Orlando.

Independiente (69): Di Salvo (12), Saucedo (28), Diez (10), San Martin (6), Gutkin (2) –FI- Pasty (0), Bascuñel (2), Dupin (2), Lanusse (7). DT- Nicolás Rusconi.

Parciales: 13-14; 33-32; 56-51 y 73-69.

Árbitros: Rincon, J., Serantes, S. y Carusso, M.

Fuente: Prensa ABO.