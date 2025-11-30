Por el tercer y decisivo partido del playoff reclasificación del Torneo Pre-Federal 2025, Racing superó holgadamente 93-54 a Sarmiento de Coronel Suárez en el Parque Olavarría. De esta manera, el equipo Chaira ganó la serie y espera rival para definir el ascenso a la Liga Federal.

Dentro de un encuentro que dominó de principio a fin y sin pasar sobresaltos, Racing logró encarrilar definitivamente el juego en su favor a partir del tercer cuarto, donde logró sacar las máximas diferencias en el tanteador (73-45).

Luego en el último período, manteniendo un concentrada y férrea defensa, además de seguir efectivo en ataque; el equipo Chaira terminó doblegando de muy buena forma a Sarmiento por un amplio 93 a 54.

El ala pivot Manuel Yaben fue la figura del elenco de «La Estrellita» -y del cotejo- con 22 puntos, 5 rebotes y 3 robos de balón. A su vez, mencionado jugador estuvo bien secundado por Tomás Pietrafesa (16 tantos, 6 recobres y 3 recuperos de pelota) y Jeffrey Merchant (15 unidades, 4 rebotes y 4 asistencias).

De esta manera, Racing se quedó con la serie por 2 a 1; y ahora espera por Estudiantes ó Unión y Progreso para disputar el playoff final de reclasificación para ver quién logra el tercer ascenso a la Liga Federal por la Zona Sur.