Básquet: El Chaira se quedó con un vibrante clásico

Por la cuarta fecha del Torneo Pre-Federal 2025, Racing superó de local 82-73 a Estudiantes. Con este logro, el equipo Chaira es el único líder e invicto de la Región Sur – Zona Única del certamen.

El primer tiempo del cotejo fue muy parejo donde se repartieron cuartos. El primero quedó para Racing por 25 a 21. Mientras que Estudiantes se llevó el segundo (15-20). De esta manera, con Nicolás Lorenzo y Federico Silveyra en ofensiva, el conjunto Bataráz llegó al descanso largo al frente por un punto: 40 a 41.

Luego en el tercer período y continuando con un trámite duro y parejo de juego, el equipo Chaira pudo pasar al frente en los últimos minutos del parcial; gracias principalmente al aporte de Marcos Risso en ataque. Así, los dirigidos por Matías Orlando entraron al último cuarto arriba por 59 a 56.

Finalmente en el cuarto período, el elenco de “La Estrellita” logró hacerse fuerte en los momentos claves y decisivos, de la mano de Jeffrey Merchant, Manuel Yaben y Risso. En este sentido y ante un Bataráz que no podía encontrar ofensivas claras, Racing terminó quedando con el clásico por 82 a 73.

Jeffrey Merchant (23 puntos y 4 recobres), Marcos Risso (20 tantos, 10 rebotes y 9 asistencias) y Manuel Yaben (17 unidades y 11 recobres) fueron los principales pilares del Chaira. Mientras que Nico Lorenzo (19 puntos) y Federico Silveyra (17 tantos) resultaron ser los máximos goleadores del Bata.

Ahora en la próxima fecha (5ta.), Racing -quien lleva puntaje ideal con cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones- enfrentará de visitante a Alumni en Orense. Por otra parte, Estudiantes (que marcha segundo en la tabla con dos victorias y dos derrotas) recibirá a Kimberley de Mar del Plata en el Maxigimnasio Parque Guerrero.