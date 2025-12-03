Por el segundo juego de las finales del Torneo Clausura 2025 de Primera División que organiza la ABO, Racing venció de local 70-59 a Independiente de Tandil. El perimetral chaira Sebastián D´Alessio fue el máximo goleador de la noche con 16 puntos. El campeón del certamen se definirá en tercer partido a jugarse en Tandil.

Los primeros cinco minutos de acción fueron muy parejos y de bajo goleo (6-6). Pero luego y de la mano de Lautaro Lanusse y Francisco Ullúa, Independiente se quedó con el primer cuarto por 14 a 17.

Sin embargo en el segundo período y con un destacado ingreso de Sebastián D´Alessio, Racing revirtió el marcador para pasar al frente por cinco puntos (24-19). Luego el cotejo se volvió a emparejar (25-25). Pero con Lucas Mondino en la zona pintada, el Chaira ganó en potencia ofensiva para terminar yéndose al entretiempo ganancioso por 37 a 32.

Promediando el tercer capítulo, con un buen aporte en ataque del tridente conformado por Marcos Risso, Manuel Yaben y “Cholo” D´Alessio, el equipo local mantuvo la ventaja en el electrónico (49-42). Asimismo aprovechando el apuro en ofensiva que mostraba el Rojinegro tandilense (fallando mucho desde el perímetro), los dirigidos por Matías Orlando ingresaron al último cuarto con ventaja de ocho unidades: 56 a 48.

Con un muy buena defensa, más las positivas apariciones de Jeffrey Merchant y Yaben, el equipo de “La Estrellita” sacó una máxima diferencia de quince puntos al promediar el período final (67-52). Finalmente y controlando de gran manera los embates individuales de Independiente, Racing terminó imponiéndose por 70 a 59.

Ahora y con la serie final igualada en un triunfo por bando, el título del Clausura de Primera División de la ABO se conocerá la semana próxima cuando se dispute el tercer encuentro en el Gimnasio “Duggan Martignoni” de Tandil.

SÍNTESIS:

Racing (70): Larregina 2, Ciuffetteli 2, Risso 11, Yaben 11, Mondino 9 (FI); Merchant 6, Martín Santana 1, Matías Santana 5, Pietrafesa 8 y S. D´Alessio 16. DT: M. Orlando.

Independiente (59): Ullúa 11, Di Salvo 2, San Martín 8, Gutkin 6, Zulberti 5 (FI); Weisbeck 0, Lanusse 14, Diez Pedone 7, Lasarte 4, Capristo 2 y Ojeda 0. DT: E. Hartstock.

Parciales: 14-17, 37-32 (23/15), 56-48 (19/16) y 70 a 59 (14/11).

Árbitros: Reyes, Rincón y Caruso.

Gimnasio “Parque Olavarría” de Racing Atletic Club de Olavarría.