Este lunes y tras vencer de visitante a Estudiantes en el segundo partido del playoff semifinal, Racing Atletic Club se clasificó a las finales del Torneo Clausura 2025 de Primera División que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría – ABO.

CAE vs. RAC (Foto: Nacho Azpeitía).

En el Maxigimnasio “Parque Guerrero”, dentro de un trámite de juego parejo y disputado en gran parte del mismo, Estudiantes se puso al frente por la mínima con dos libres del base Mateo Framiñan a falta de un minuto y medio para el cierre del encuentro (70-69). Pero luego de un tiempo muerto solicitado por el entrenador Matías Orlando, Racing recuperó rápidamente el liderazgo con dos grandes apariciones del perimetral Marcos Risso que, con un triple y un doble, puso a su equipo arriba por cuatro tantos: 70 a 74.

Con veintidós segundos en el reloj del juego, el escolta Emiliano Coppero metió con un triple nuevamente al Bataráz en partido (73-74). Sin embargo, el ala pivot chaira Manuel Yaben terminó sentenciando desde la línea de tiros libres el cotejo en favor de Racing por 73 a 75.

El capitán de Racing, Sebastián D’alessio, fue el máximo goleador del elenco triunfador con 14 puntos. Mencionado jugador estuvo bien secundado por Tomás Pietrafesa (11 tantos) y Federico Vázquez (10 unidades). Por su parte, Mateo Framiñan (CAE) resultó ser el principal anotador del juego con 21 unidades.

Sebastián D´Alessio (RAC).

Con este nuevo logro en el clásico, el conjunto de “La Estrellita” barrió la serie por 2-0 y se convirtió en el primer finalista del Clausura de la ABO.

Por otra parte, el segundo punto de la serie semifinal entre Independiente de Tandil (1) y Pueblo Nuevo (0) se disputará el miércoles 19 de noviembre en el Gimnasio “Juan Manolio”, desde las 21:15 horas.

Compartir

Artículos relacionadosMás del autor