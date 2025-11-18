Este lunes y tras vencer de visitante a Estudiantes en el segundo partido del playoff semifinal, Racing Atletic Club se clasificó a las finales del Torneo Clausura 2025 de Primera División que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría – ABO.

En el Maxigimnasio “Parque Guerrero”, dentro de un trámite de juego parejo y disputado en gran parte del mismo, Estudiantes se puso al frente por la mínima con dos libres del base Mateo Framiñan a falta de un minuto y medio para el cierre del encuentro (70-69). Pero luego de un tiempo muerto solicitado por el entrenador Matías Orlando, Racing recuperó rápidamente el liderazgo con dos grandes apariciones del perimetral Marcos Risso que, con un triple y un doble, puso a su equipo arriba por cuatro tantos: 70 a 74.

Con veintidós segundos en el reloj del juego, el escolta Emiliano Coppero metió con un triple nuevamente al Bataráz en partido (73-74). Sin embargo, el ala pivot chaira Manuel Yaben terminó sentenciando desde la línea de tiros libres el cotejo en favor de Racing por 73 a 75.

El capitán de Racing, Sebastián D’alessio, fue el máximo goleador del elenco triunfador con 14 puntos. Mencionado jugador estuvo bien secundado por Tomás Pietrafesa (11 tantos) y Federico Vázquez (10 unidades). Por su parte, Mateo Framiñan (CAE) resultó ser el principal anotador del juego con 21 unidades.

Con este nuevo logro en el clásico, el conjunto de “La Estrellita” barrió la serie por 2-0 y se convirtió en el primer finalista del Clausura de la ABO.

Por otra parte, el segundo punto de la serie semifinal entre Independiente de Tandil (1) y Pueblo Nuevo (0) se disputará el miércoles 19 de noviembre en el Gimnasio “Juan Manolio”, desde las 21:15 horas.