Básquet: El Chaira define su plantel para el Federal

Manteniendo toda la base de la temporada anterior, tanto de jugadores como cuerpo técnico, Racing de Olavarría afrontará la edición 2023 de la Liga Federal de Básquetbol.

En lo referente a las fichas mayores, Racing seguirá contando con Manuel Yaben, Martín Delgado, Ariel Weisbeck, Gonzalo Alonso, Matías Santana y Nicolás Lorenzo. Mientras que Tomás Mondini y Simón Silber, serán los U23 del equipo. A su vez, Sebastián Dupín, Mateo Macrini, Iván Leal, Tomás Baffo y Federico Vázquez, ocuparán las fichas U21. Finalmente, los juveniles (U19) serán Francisco Fornes, Garcés y Melo, entre otros.

Por otra parte, Matías Orlando seguirá siendo en el entrenador principal del Chaira. Axel Farías y Fernando Gabriel Otaviano, serán los asistentes técnicos. Mientras que Enzo Jarrié y Eliseo Alberdi, ocuparán los puestos de preparador físico y kinesiólogo, respectivamente. Finalmente, Jorge Alberca continuará siendo el utilero del equipo.

Racing formará parte de la Conferencia Sudeste, junto a los siguientes equipos: Unión de Mar del Plata, Independiente de Tandil, Kimberley de Mar del Plata, Estudiantes de Olavarría, Estudiantes de La Plata, Atenas de La Plata, Independiente de General Pico, All Boys de La Pampa, Ferro de General Pico y General Villegas de La Pampa.

En lo referente al formato de disputa, mencionados 11 clubes jugarán ida y vuelta (total de 20 partidos cada uno). El último terminará su participación en el torneo, mientras que quienes finalicen entre el 7° y 10° lugar, jugarán un play-in de un partido con ventaja de cancha al mejor ubicado (7° vs. 10° y 8° vs. 9°).

Los dos ganadores ingresarán a playoffs junto a los seis mejores y se enfrentarán según sus posiciones en fase regular (1° vs. ganador del play-in, 2° vs. ganador del play-in, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°). Serán series al mejor de tres juegos, con formato de 1-2 y ventaja de localía para el mejor posicionado. Los cuatro mejores accederán a la etapa de playoffs inter conferencias.