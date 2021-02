Básquet: El Bataráz y el Chaira tienen rivales para la Liga Junior 2021

Estudiantes y Racing de Olavarría se enfrentarán a Costa Sud de Tres Arroyos y Leandro N, Alem de Bahía Blanca en la zona de grupos (Sur 2) de la Liga Provincial de Clubes U19 de Básquetbol. Mencionada iniciará el sábado 13 de marzo.

Para esta temporada 2021, son 23 los clubes anotados que se dividirán en Zonas Norte (14 equipos) y Sur (9 equipos). En la Zona Norte habrá dos sub zonas de 5 equipos, de donde clasificarán los tres primeros a playoff, y una sub zona de 4 instituciones, de donde clasificarán los dos primeros a playoff. Mientras en la Zona Sur se dividirán en una sub zona de 5 (los tres primeros a playoff) y una de 4 equipos (los dos primeros a playoff). Para llegar al sexto clasificado de la Sur, se hará un promedio entre el tercero de la sub zona de 4 y el cuarto de la sub zona de 5 equipos, mientras que los que ganen cada sub zona de la Sur descansarán y jugarán directo en semifinales de la Zona Sur.

A partir de allí, los playoff serán al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para los mejores clasificados y darán dos equipos en la Norte y dos en la Sur, para finalizar la competencia en un Final Four en la sede de alguno de los equipos clasificados. Por otra parte, las listas de buena fe serán de 24 jugadores y el tiempo límite para presentarlas es el 1 de marzo.