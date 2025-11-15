A pesar de haber ganado sus respectivos compromisos de la última fecha de la fase regular del Torneo Pre-Federal 2025 de la Federación Bonaerense de Básquetbol, Estudiantes y Racing deberán disputar la instancia de Play-In para buscar la clasificación a la próxima Liga Federal. Por su parte, Alumni de Orense e Independiente de Tandil lograron el ascenso de manera directa.

En el Maxigimnasio Parque Guerrero, Estudiantes tuvo una primera mitad del encuentro muy irregular e incómoda, principalmente en ofensiva. En este sentido, Huracán -que fue de menor a mayor en su intensidad de juego- logró irse al entretiempo ganancioso por 38 a 40.

En el tercer cuarto, gracias a los triples de Luciano Dilascio, Nicolás Lorenzo y Mateo Framiñan; más el aporte en la zona pintada de Sebastián Masson, el Bataráz consiguió revertir el tanteador al promediar el segmento (59-53). Luego, controlando de buena manera los embates ofensivos del equipo tresarroyense y con una buena efectividad desde el perímetro de Franco Piccinelli, el conjunto local ingresó al último capítulo al frente por 65 a 58.

Con un parcial de 7-0 en los primeros dos minutos del cuarto episodio, los dirigidos por Mauricio Beltramella sacaron una máxima de catorce puntos (72-58). Finalmente, controlando el ritmo de juego y con Masson firme en la pintura y Lorenzo castigando desde el perímetro, Estudiantes terminó venciendo tranquilamente a Huracán por 86 a 70.

En el conjunto albinegro se destacaron el base Mateo Framiñan (22 puntos, 7 recobres y 4 asistencias), el pivote Sebastián Masson (20 tantos, 13 rebotes y 3 asistencias) y el ala pivot Franco Piccinelli (16 unidades, 17 rebotes y 5 asistencias). Mientras que Joaquín Falcone fue el máximo goleador del Globo de Tres Arroyos con 20 puntos.

Con este logro, Estudiantes culminó en el cuarto lugar de la Zona Sur – Única del PreFederal con 22 puntos (récord de 8 triunfos y 6 derrotas). Y ahora enfrentará en los Play-In (con ventaja de localía) a Unión y Progreso de Tandil ó Kimberley de Mar del Plata.

Por otra parte, Racing en el Parque Olavarría superó de buena forma a Unión y Progreso de Tandil por 74 a 54. El alero Jeffrey Merchant (16 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias), el perimetral Marcos Risso (13 tantos, 8 recobres y 4 recuperos de pelota) y el ala pivot Manuel Yaben (14 puntos y 11 rebotes) resultaron ser los principales artífices de la victoria del conjunto de La Estrellita. Mientras que Iván Leal fue el goleador del elenco tandilense con 13 unidades.

De esta manera, el equipo Chaira que dirige Matías Orlando terminó en la tercera colocación de la tabla general de la fase regular – Zona Sur (Única) del Pre-Federal con 23 unidades (9 victorias y 5 derrotas. Ahora con ventaja de localía en los Play-In, Racing se medirá ante Kimberley de Mar del Plata ó Union y Progreso ó Sarmiento de Coronel Suárez.