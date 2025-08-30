Básquet: El Bataráz y el Chaira cantaron victoria

Por la tercera fecha de la Zona Sur del Torneo Pre-Federal 2025, Estudiantes venció de local a Sarmiento de Coronel Suárez. Mientras que Racing superó de visitante a Huracán de Tres Arroyos. En la próxima jornada se jugará el clásico olavarriense.

En el Maxigimnasio “Parque Guerrero”, el equipo Bataráz no tuvo mayores inconvenientes para vencer holgadamente a Sarmiento por 87-64.

Dentro de un partido donde fue de menor a mayor, Estudiantes logró imponer su juego ofensivo desde el principio a fin, además de afianzarlo con una muy buena defensa; principalmente sobre el pivot Martín Delgado. De esta manera y dentro de un goleo repartido, Nicolás Lorenzo (20 puntos) , Franco Piccinelli (18 tantos y 11 rebotes) y Mateo Framiñan (16 unidades y 4 asistencias) fueron los principales referentes del elenco albinegro.

Por otra parte en Tres Arroyos, el equipo Chaira obtuvo un destacado triunfo(71 a 77) sobre Huracán. Y con mencionado logro, los dirigidos por Matías Orlando se mantienen como punteros e invictos de la zona con tres victorias en igual cantidad de presentaciones.

Manuel Yaben (18 puntos y 8 rebotes), Jeffrey Merchant (16 tantos y 6 recobres) y Marcos Risso (14 unidades y 12 rebotes) resultaron ser los principales goleadores del conjunto de “La Estrellita”.

Ahora en la cuarta y próxima fecha del certamen, Racing y Estudiantes disputarán el clásico de la ciudad el venidero viernes 5 de Septiembre en el Gimnasio “Parque Olavarría”.