En el tercer y definitivo partido de la serie reclasificación del Torneo Pre-Federal 2025, Estudiantes superó de local a Unión y Progreso de Tandil por 78-70. El perimetral albinegro Nicolás Lorenzo fue el goleador del juego con 22 puntos. Ahora habrá clásico olavarriense entre el Bataráz y el Chaira por el tercer ascenso a la Liga Federal 2026.

Con ocho tantos de Nico Lorenzo en los primeros minutos del encuentro, Estudiantes marcó el ritmo del juego (11-7). Sin embargo, aprovechando los errores del Bata en la salida, Unión y Progreso terminó mejor el cuarto inicial (con Tracana como goleador) para así quedar abajo solo por un doble: 21 a 19.

Luego y con un parcial de 8-2 en los primeros tres minutos del segundo período, el local sacó una diferencia de ocho (29-21) con Mateo Framiñan y Lorenzo conformando una efectiva media cancha. Asimismo anotando desde el perímetro con Lorenzo y Luciano Dilascio, los dirigidos por Mauricio Beltramella mantenían la ventaja (35-29). Pero con Sebastián Dupín apareciendo en ofensiva, la visita se fue al entretiempo nuevamente por dos puntos abajo: 41 a 39.

El tercer capítulo marcó un trámite muy parejo, de golpe por golpe. En este sentido y con un férrea defensa, el equipo albinegro lograba continuar liderando el tanteador (49-47). Sin embargo sobre el cierre del parcial y con un par de buenas incursiones en ataque de Federico Marín, el anfitrión ingresó al segmento final arriba por una unidad: 55 a 54.

Promediando el cuarto período, el partido estaba igualado en 65. Pero con Juan Zazpe, el elenco tandilense se puso al frente por un triple (67-70) a falta de tres minutos para concluir el cotejo. Pero con un interesante juego de parejas de Framiñan con Marín, el Bata recuperó el liderazgo; sacando tres de diferencia (73-70) con dos minutos por jugar. Finalmente y con los experimentados “Pájaro” Marín y Nicolás Lorenzo anotando desde la línea de tiros libres, Estudiantes terminó venciendo a Unión y Progreso por 78 a 70.

Ahora, el Bataráz enfrentará al Chaira en el playoff por un lugar en la Liga Federal (al mejor de tres encuentros) desde el próximo viernes 5 de Diciembre en el Gimnasio “Juan Manolio” de Pueblo Nuevo, donde el albinegro hará de local.

SÍNTESIS:

Estudiantes (78): Silveyra 4, Lorenzo 22, Piccinelli 5, Marín 15, Masson 7 (FI); Dilascio 5, Callegaro 0 y Framiñan 20. DT.: M. Beltramella.

Unión y Progreso (70): Barroso 14 (x), Dupín 15, Leal 5, Zazpe 12, Vergara 10 (FI); Trapote 4, Novara 3 y Tracana 8. DT.: A. Castiñeira.

Parciales: 21-19, 41-39 (20/20), 55-54 (14/15) y 78 a 70 (23/16).

Árbitros: N. Cazalot y A. Szechenyi.

Maxigimnasio Parque Guerrero de Club Atlético Estudiantes de Olavarría.

Fotos: Prensa CAE – Tomás Cachero.