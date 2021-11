Básquet: El Bataráz venció al Lobo en La Plata

En un partido correspondiente a la última fecha de la primera fase de la Liga Argentina de Básquetbol 2021/22, Estudiantes de Olavarría derrotó a domicilio a Gimnasia y Esgrima La Plata por 79-74. Como es habitual, el base Martín Cabera fue la figura del equipo albinegro con 22 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias.

Desde el inicio, a Estudiantes le costó asentarse en el partido, algo que a Gimnasia le permitió tomar la delantera pese a no estar efectivo en el otro costado de la cancha aprovechando la talla de Barroso al lado del aro más la efectividad de larga distancia de Ligorria. Sin embargo, el visitante pudo con el correr de las acciones mejorar en la toma de decisiones, forzando el juego en la pintura para acercarse en el electrónico.

En el segundo cuarto, el conjunto olavarriense salió mejor en defensa, con una mayor presión al portador del balón y atención a la hora de intentar contestar los tiros (Johu Castillo sumó dos tapas). Eso llevó a que reviertan el electrónico en los primeros minutos, repitiendo la fórmula del primer parcial. Pese a eso, Renda envió nuevamente al campo de juego a Ligorria y Barroso para recuperar el buen nivel mostrado en el inicio del juego. A partir de ahí el encuentro se niveló y se hizo más dinámico el juego, en el que ambos tuvieron oportunidades para correr la cancha, pero también se vieron forzados a jugar estacionado.

Al regreso del descanso largo, el Lobo salió con determinación en ataque a la hora de postearse generando faltas, sumado a una buena defensa del otro lado de la cancha que rápidamente lo llevó a volver a estar arriba en el marcador. Con el regreso de Jeffrey Merchant en los dirigidos por Cristian Colli, su rotación ganó presencia en la pintura para compensar el mal inicio. Nuevamente, los minutos finales del cuarto se tornaron parejos tanto en el juego como en el electrónico, para llegar igualados en 52 al último parcial.

La última manga mostró un comienzo efectivo de Estudiantes de larga distancia, aunque por momentos esa fue su única vía para finalizar las ofensivas y no siempre le funcionó. Del otro lado Gimnasia no logró ser del todo efectivo, pero Barroso aprovechó la ventaja de altura sobre sus marcadores para generarle segundas oportunidades a su equipo desde los rebotes ofensivos para castigar congestionando la zona. Los de Olavarría supieron contener bien en las últimas acciones a Barroso y forzaron el juego por el perímetro, aunque por momentos lograron encontrar huecos en la defensa para volver a finalizar cerca del aro. Sin embargo, no alcanzó en el final y Estudiantes logró capitalizar sus acciones, a la vez que estuvo efectivo desde la línea de libres; lo cual le valieron para terminar sellando la victoria por 74 a 79.

En base a mencionado logro, el Bataráz cerró la fase inicial de la LAB con un récord de 6 victorias y 8 derrotas (42.8% de efectividad), ubicado en la segunda posición de la Zona D de la Conferencia Sur.

SÍNTESIS:

Gimnasia (74): Y. Sánchez (17), M. Risso (15), T. Ligorria (8), J. Acuña (6), F. Barroso (13); I. Amendolara (2), J. Lancieri (0), C. Domingo (2), N. Gianella (0), L. Aaliya (4), R. Rosende (7) y M. París (0).

Estudiantes (79): M. Cabrera (22), C. Scaramuzzino (8), M. Battistino (8), J. I. Fernández (5), J. Merchant (12); F. Callegaro (0), J. Castillo (13), J. Ruiz (11) e I. Aman (0).

Parciales: 19-16; 29-35 (10-19); 50-52 (21-17) y 74 a 79 (22-27).

Árbitros: Cristian Salguero, Franco Anselmo y Marjorie Stuardo.

Estadio Polideportivo “Víctor Nethol” de La Plata.

Fuente: Prensa CAE Básquet.