Básquet: El Bataráz no pudo en Tres Arroyos

Por la séptima fecha de la Región Sur – Zona Único del Torneo Pre-Federal 2025, Estudiantes cayó de visitante 74-72 ante Huracán de Tres Arroyos.

Con un primer cuarto positivo, de la mano de Sebastián Masson en la zona pintada (11 puntos), Estudiantes se llevó dicho parcial por 16 a 24. Luego en el segundo período, con Mateo Framiñan y Federico Marín como estandartes, el equipo albinegro sacó buenas diferencias en el marcador para así irse al entretiempo ganancioso por 32 a 48.

Sin embargo en el tercer capítulo, Huracán reaccionó notoriamente recontando la diferencia (que en su momento fue de 20 tantos) hasta terminar mencionado segmento a solo un doble: 62 a 64. Finalmente en el último cuarto, el conjunto anfitrión se hizo fuerte en los momentos claves para así pasar al frente por la mínima en los minutos culmines. De esta manera y con un Estudiantes que no mostró un juego colectivo fluido en ataque (como lo había tenido en la primera mitad del cotejo), Huracán se quedó con la victoria por 74 a 72.

El pivot Sebastián Masson se destacó en el Bata con 25 puntos y 6 rebotes. Seguido por el perimetral Federico Marín con 17 unidades y 6 recobres. Mientras que Ignacio Fortain fue la figura del equipo ganador con 23 tantos.

Ahora y por la octava fecha, Estudiantes (que se mantiene en la segunda posición de la zona con 11 puntos -4 triunfos y 3 derrotas-) enfrentará a Unión y Progreso en Tandil.