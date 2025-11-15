Tras vencer de local a Alumni de Orense por la última fecha del Pre-Federal 2025 de la Federación Bonaerense de Básquetbol, Independiente de Tandil consiguió la clasificación directa a la Liga Federal 2026. Ariel Weisbeck y Gastón Di Salvo fueron piezas importantes en el logro obtenido por el rojinegro.

Independiente se hizo muy fuerte en el “Duggan Martignoni” para vencer con autoridad al líder de la zona, Alumni, por 74 a 62. De esta manera, los dirigidos por Emmanuel “Lobo” Hartstock se quedaron con la segunda colocación del grupo y volvieron a conseguir el ascenso a la Liga Federal. Además disputarán su cuarto Final Four consecutivo; donde intentarán revalidar su título de la competición.

En lo que fue el partido en sí, el Rojinegro tandilense tuvo un arranque poco efectivo. Pero con el correr de los minutos, gracias a un positivo y duro ajuste en defensa, y con Alejandro Arca y Ariel Weisbeck como abanderados en ataque; el equipo local empezó a dominar el juego y el tanteador.

De esta manera y llegando a sacar más de veinte puntos de diferencia en el último cuarto, Independiente tuvo un tranquilo y cómodo cierre de cotejo; donde terminó superando al conjunto de Orense por dos dígitos de diferencia: 74-62.

La figura del encuentro fue el base/escolta olavarriense Ariel Weisbeck con 21 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias. Mencionado jugador estuvo muy bien secundado por su coterráneo Gastón Di Salvo, quien aportó 10 unidades, 3 recobres y 2 pases gol.

Fotos: Instagram @nicopintu.fotografia / @rojinegrobasquetbol