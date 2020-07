Básquet: Diez se va a jugar a México

El olavarriense Alejandro Diez se convirtió en nuevo jugador de Plateros de Fresnillo, equipo que milita en Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP). En mencionada franquicia, tendrá como compañero al ex base bataráz, Diego Figueredo.

En la jornada de este miércoles 22 de Julio y a través de sus redes sociales, Plateros Fresnillo confirmó la contratación de Alejandro Diez. El ala pivot de 33 años y 2.01 metros de altura, llega al baloncesto mexicano luego de tener una muy buena temporada 2019/2020 en la elite del básquetbol argentino. En dicha campaña y jugando para Platense, promedió 13.6 puntos, 4.5 rebotes y 1.1 asistencias por partido.

“Es una buena posibilidad para mí; ya que acá (en Argentina) no se sabe cuando se arranca, y me ofrecieron un contrato en dólares. Me había llamado el entrenador de Puerto Rico (Xavier Aponte) y me dijo que quería contar conmigo, y luego mi representante arregló todo”, manifestó el interno de Olavarría. Asimismo y consultado por sobre qué sabe de la LNBP, expresó que “es un torneo corto de 2 a 3 meses que esta formulado muy similar a la NBA, con Conferencia Este y Oeste”.

El equipo de Plateros -que contará con los ex Estudiantes de Olavarría, Alejandro Diez y el cordobés Diego Figueredo- tendrá su debut en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México 2020 el viernes 11 de septiembre, cuando enfrente de visitante a Mineros de Zacatecas.