Básquet: Destacada labor de Diez en un gran arranca de Ferro

2 horas ago Sociedad

Por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26, Ferro Carril Oeste venció de local a Obras Sanitarias. Con el olavarriense Alejandro Diez como figura, el equipo verde de Caballito es el único líder e invicto del certamen.

Gran noche del basquetbolista olavarriense surgido de las inferiores de Ferro Carril Sud (Foto: Prensa Ferro).

La victoria del conjunto “Verdolaga” fue sobre el “Tachero” por 93 a 83. El pivot oriundo de Olavarría, Alejandro Diez, fue el jugador más valioso (MVP) del partido con 25 puntos (9/9 en dobles, 2/3 en triples y 1/1 en libres), 6 rebotes, 4 asistencias y 1 tapón en 24 minutos de acción.

Con este nuevo logro, Ferro Carril Oeste marcha primero en La Liga con un récord perfecto de seis triunfos en igual cantidad de presentaciones. Ahora, el equipo del Barrio de Caballito enfrentará de visitante a Independiente de Oliva el jueves 13 de Noviembre.

Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved