Básquet: Derrotas del Chaira y el Bataráz

Por la duodécima fecha de la Región Sur del Torneo Pre-Federal 2025 que organiza la Federación Bonaerense de Básquetbol, Racing cayó de local 79-82 ante Alumni de Orense. Mientras que Estudiantes perdió de visitante ante Kimberley de Mar del Plata.

En un partido que se disputó en el “Juan Manolio” de Pueblo Nuevo (debido a un problema eléctrico con la consola de uno de tableros del Gimnasio “Parque Olavarría” de la entidad chaira), Alumni sorprendió a Racing metiéndose un parcial de 2-10 en los primeros cuatro minutos de acción. En este sentido, de la mano de Manuel Luna (8 puntos en el parcial) y Santiago Montenegro, la visita se mantenía al frente en el tanteador. Sin embargo en el último tramo del cuarto, gracias a las apariciones de Manuel Yaben (6 unidades) y Jeffrey Merchant, el local revirtió las cosas para terminar ganando el período por 22 a 19.

El segundo capítulo fue muy disputado y parejo, con reiterados y continuos cambios de liderazgo. Pero en base a una destacada efectividad desde el perímetro (con Montenegro como abanderado), el equipo de Orense llegó al entretiempo dominando el electrónico por 36 a 41.

Luego en el tercer cuarto, con los destacados aportes de Kevin Zambrano y Bautista Besmalinovich en ambos costados de la cancha, el elenco visitante empezó a controlar el ritmo del juego; sacando dos digitos de diferencia en el marcador (44-56). Así y ante un errático conjunto Chaira (principalmente desde la zona de tres puntos), Alumni ingresó al último período arriba por 55 a 61.

A falta de un minuto para terminar el partido, empujado por su público y gracias a una serie de ofensivas positivas de Marcos Risso, el conjunto olavarriense dirigido por Matías Orlando se puso a un punto de su rival (77-78). Sin embargo con una buena defensa y las incursiones decisivas en ataque de Besmalinovich (un doble y dos libres), los de Orense sacaron tres tantos de diferencia con quince segundos en el reloj. Finalmente y tras un lanzamiento triple errado de Merchant sobre el sonido de la chicharra, Alumni terminó quedándose con la victoria ante Racing por 79 a 82.

Santiago Montenegro fue la gran figura del cotejo con 25 puntos y 5 rebotes. Mencionado jugador estuvo muy bien secundado por Kevin Zambrano que aportó 19 tantos y 9 recobres. Por su parte, Jeffrey Merchant se destacó en el local con 23 unidades y 10 rebotes.

Por otra parte, Estudiantes cayó en su visita a Mar del Plata ante Kimberley por 94 a 84. Dentro de un encuentro relativamente parejo y que se terminó inclinando para el equipo marplatense al promediar el último cuarto, el base Valentín Lofrano resultó ser el jugador más destacado del local con 27 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Mientras que Federico Marín fue el máximo referente del Bataráz con 32 tantos y 15 recobres.

Ahora por la decimotercera y próxima fecha de la fase regular del certamen, Racing (que bajó al segundo lugar de la zona con 20 puntos -8 triunfos y 4 derrotas-) enfrentará de visitante a Sarmiento de Coronel Suárez. Por su parte, Estudiantes (continúa en la tercera posición con 19 unidades -7 victorias y 5 caídas-) se medirá con Independiente en Tandil.