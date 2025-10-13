Básquet: Derrota de “Los De Siempre”

Por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Trenque Lauquen, el equipo olavarriense Los De Siempre cayó de visitante ante Club Deportivo Argentino de Carlos Casares.

Dentro de un partido de trámite parejo que se resolvió en los minutos culmines del mismo en favor del elenco local, Los De Siempre perdieron con Argentino de Carlos Casares por 79 a 72.

De esta manera, el conjunto de Olavarría que dirige Mariano Arrondo perdió el invicto; aunque se mantiene como líder de la Zona Este del certamen de la ABTL con 7 puntos (3 victorias y 1 derrota).

Ahora en la próxima jornada, a disputarse el domingo 19 de Octubre, Los De Siempre enfrentarán de local a Club Deportivo Argentino de Carlos Casares, en el Gimnasio “Juan Manolio” de Pueblo Nuevo, desde las 20:30 horas.