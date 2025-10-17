Básquet: Culminó la primera etapa del Clausura

Con los triunfos de Estudiantes, Pueblo Nuevo y Racing, se cerró la fase regular del Torneo Clausura 2025 de Primera División que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría – ABO.

Resultados de la novena y última fecha del Clausura de la ABO:

Estudiantes 90 – Sport Club Trinitarios 53.

Racing A. Club 87 – Ferro Carril Sud 59.

Pueblo Nuevo 106 – San Martín 50.

Tabla de posiciones: 1) Independiente Tandil, 2) Racing, 3) Estudiantes, 4) El Fortín, 5) Pueblo Nuevo, 6) Sport Club Trinitarios, 7) Chacarita, 8) Ferro, 9) San Martín.

Cruces de Playoff (al mejor de tres partidos):

Cuartos de Final

Independiente vs. Ferro.

Racing vs. Chacarita.

Estudiantes vs. Sport Club Trinitarios.

Pueblo Nuevo vs. El Fortín.