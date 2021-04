Básquet: Con Diez como goleador, Quimsa cerró la fase regular con triunfo

Por la última jornada de la etapa regular de la Liga Nacional de Básquetbol, el líder Quimsa de Santiago del Estero superó 79-64 a Hispano Americano de Río Gallegos. El olavarriense Alejandro Diez fue el máximo anotador del partido con 22 puntos.

Ayer sábado 3 de Abril en el “Templo del Rock” de Obras Sanitarias de la Nación, el 1° absoluto, Quimsa, cerró el calendario de la Etapa Regular 2021 de la LNB con una holgada victoria sobre Hispano por quince tantos de diferencia. Fue el 31er. triunfo de “La Fusión” en lo que va de la temporada, en 38 presentaciones y demostrando una vez más su condición de excelencia y un presente basquetbolístico en altísimo nivel (81.6% de efectividad).

Por su parte y comenzando el encuentro como titular, el ala pivot de Olavarría, Alejandro Diez, se erigió como una de las figuras principales del conjuntos santiagueño con 22 puntos (10/13 en tiros de cancha) y 3 rebotes en 22 minutos de acción. De esta manera, el interno ex Estudiantes de Olavarría, Boca Juniors, Peñarol de Mar del Plata, entre otros equipos, culminó una muy buena fase regular; promediando 9.1 tantos (con 61.7% de efectividad en dobles y 40.8% en triples), 4.6 recobres y 1.2 asistencias por partido.

Por otra parte, en el elenco de Río Gallegos jugó el olavarriense Bruno Sansimoni (primo de Ale Diez). El base ex Quilmes de Mar del Plata, aportó 5 unidades, 3 rebotes y 1 robo de balón en 31 minutos de juego. De esta manera, “Chule” -afianzado como titular en Hispano- también tuvo una destacada producción en la etapa regular de la Liga Nacional con 9.6 tantos, 3.5 tableros, 3 asistencias y 1.1 recupero de promedio por cotejo.

Ahora se vienen los playoff, donde en los cruces de reclasificación -Octavos de Final-, Hispano (12°) se enfrentará con Gimnasia de Comodoro Rivadavia (5°). Además, se estarán enfrentado Obras Sanitarias (6°) vs. Comunicaciones de Corrientes (11°), San Martín de Corrientes (7°) vs. Platense (10°), e Instituto de Córdoba (8°) vs. Olimpico de La Banda (9°). Por su parte, Quimsa (el mejor de la Fase Regular) espera rival en la instancia de Cuartos de Final, al igual que San Lorenzo (2°), Regatas de Corrientes (3°) y Boca Juniors (4°).