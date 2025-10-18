Básquet: Cómodo triunfo del Chaira en su reducto

Por la décima fecha de la Región Sur Bonaerense del Torneo Pre-Federal 2025, el líder Racing superó 83-64 a Huracán de Tres Arroyos. Mientras que en Coronel Suárez, Estudiantes obtuvo una valiosa victoria ante Sarmiento en tiempo suplementario por 85 a 92.

Dentro de un primer cuarto disputado y parejo, Racing logró llevárselo por cuatro puntos (19-15) gracias manejo de balón de Marcos Risso y el aporte goleador de Manuel Yaben y Tomás Pietrafesa.

Luego en el segundo período y con una gran seguidilla de triples (de la mano de Yaben, Risso, Pietrafesa y Jeffrey Merchant, para convertir un total de once triples en la primera mitad), el equipo Chaira consiguió sacar muy buenas diferencias en el tanteador y así llegar al entretiempo ganancioso por 48 a 25.

El tercer capítulo continuó mostrando el domingo del local, tanto en el juego como en el tanteador. En este sentido y con un destacado parcial de Federico Vázquez, más la destacada conducción de Risso, el elenco dirigido por Matías Orlando ingresó al último cuarto con una amplia ventaja de 69 a 47.

Finalmente en el cuarto período y ante una casi nula reacción de Huracán, Racing mantuvo su destacado nivel de juego y terminó logrando un cómodo y holgado triunfo por 83 a 64. Con este nuevo logro de local, el equipo de “La Estrellita” se mantiene como único líder de la zona con 18 puntos, producto de 8 victorias y 2 derrotas.

Manuel Yaben (18 puntos y 11 rebotes), Marcos Risso (18 tantos, 7 recobres y 5 asistencias) y Jeffrey Merchant (15 unidades y 8 rebotes) fueron los principales referentes del conjunto olavarriense. Por su parte, Ulises Otero se destacó en la visita con 18 puntos.

Por otra parte en Coronel Suárez, Estudiantes consiguió un gran triunfo de visitante ante Sarmiento por 85-92 en tiempo extra. Luego de un cotejo muy parejo y tras igualar el tiempo regular en 80 puntos por bando, el equipo Bataráz tuvo una destacada labor en el suplementario (tanto en defensa como en ataque) que le valió para llevar la victoria en los instantes finales.

El perimetral Federico Marín (figura descollante del juego con 41 puntos y 11 rebotes) y el base Mateo Framiñan (26 tantos, 11 recobres) fueron los principales artífices del logro albinegro en territorio ajeno. De esta manera, el Bata se mantiene en la tercera posición de la zona con 16 puntos (6 triunfos y 4 derrotas).

Ahora el venidero viernes 24 de Octubre se disputará el superclásico olavarriense entre Estudiantes y Racing en el Maxigimnasio “Parque Guerrero”, desde las 21:15 horas.