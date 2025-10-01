Básquet: Comenzó una nueva fecha del Clausura

Con triunfo del líder Independiente de Tandil, inició la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Olavarría – ABO. La jornada proseguirá con tres partidos a disputarse entre miércoles y viernes.

En la noche del martes 30 de Septiembre, Independiente no tuvo mayores problemas para superar holgadamente a El Fortín por 89-64 en el Gimnasio “Duggan Martignoni” de Tandil. Francisco Ullúa e Ignacio Zulberti fueron los principales goleadores del equipo rojinegro con 19 y 16 puntos, respectivamente.

Con este resultado, los dirigidos por Emmanuel “Lobo” Hartstock lideran invictos el certamen con 12 unidades (seis triunfos en igual cantidad de presentaciones).

Próximos Partidos:

Miércoles 1/10

21:30 Hs. Racing vs. Chacarita de Azul, en el Gimnasio “Parque Olavarría”.

Jueves 2/10

21:15 Hs. Pueblo Nuevo vs. Ferro Carril Sud, en el Gimnasio “Juan Manolio”.

Viernes 3/10

21:00 Hs. Sport Club Trinitarios vs. San Martín de Sierras Bayas, en Bolívar.