Básquet: Comenzó el certamen doméstico

El miércoles 20 de Agosto se disputaron tres partidos correspondientes a la 1ra. Fecha del Torneo Clausura 2025 de Primera División de la ABO. Hubo triunfos de El Fortín, Independiente de Tandil y Racing.
Resultados:
Club El Fortín 83 – Ferro Carril Sud 48.
San Martín de Sierras Bayas 43 – Racing A. Club 93.
Pueblo Nuevo 65 – Independiente Tandil 75.
Chacarita vs. Estudiantes (Postergado).
Libre: Sport Club Trintarios de Bolívar.
Próxima Fecha (2da.):
El Fortín vs. Sport Club Trinitarios.
Estudiantes vs. Pueblo Nuevo.
Ferro vs. San Martín de Sierras Bayas.
Independiente vs. Racing.
Libre: Chacarita.