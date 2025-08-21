Básquet: Comenzó el certamen doméstico

El miércoles 20 de Agosto se disputaron tres partidos correspondientes a la 1ra. Fecha del Torneo Clausura 2025 de Primera División de la ABO. Hubo triunfos de El Fortín, Independiente de Tandil y Racing.

Resultados:

Club El Fortín 83 – Ferro Carril Sud 48.

San Martín de Sierras Bayas 43 – Racing A. Club 93.

Pueblo Nuevo 65 – Independiente Tandil 75.

Chacarita vs. Estudiantes (Postergado).

Libre: Sport Club Trintarios de Bolívar.

Próxima Fecha (2da.):

El Fortín vs. Sport Club Trinitarios.

Estudiantes vs. Pueblo Nuevo.

Ferro vs. San Martín de Sierras Bayas.

Independiente vs. Racing.

Libre: Chacarita.