Básquet: Caída del Bataráz en territorio tandilense

Por la octava fecha de la Región Bonaerense Sur del Torneo Pre-Federal 2025, Estudiantes perdió de visitante 80-66 ante Unión y Progreso de Tandil.

Dentro de un partido parejo, las acciones del mismo estaban igualadas en 50 puntos al promediar el tercer cuarto. Pero luego, con un gran parcial de 17 a 0, Unión y Progreso marcó una diferencia significativa en el tanteador; la cual pudo mantener en el cuarto período (67-50).

De esta forma en el capítulo final, Estudiantes no encontró un sistema de juego eficaz (principalmente en ataque) que le valiera para meterse nuevamente en partido. En este sentido, con Ezequiel Barroso (21 puntos) e Iván Leal como principales referentes ofensivos (16 tantos), Unión y Progreso terminó venciendo de buena manera al equipo Bataráz por 80 a 66.

El alero Federico Marín (22 unidades y 10 rebotes) y el perimetral Nicolás Lorenzo (15 puntos) fueron los más destacados en el conjunto albinegro.

Ahora la próxima semana y por la novena fecha del PreFederal, Estudiantes (que ocupa la cuarta posición en la tabla con 12 unidades -4 victorias y 4 derrotas-), enfrentará de local a Alumni de Orense.