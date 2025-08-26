Básquet: Arrancó una nueva jornada de Primera

Con triunfo de Independiente de Tandil, el lunes 25 de Agosto se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 de Primera División que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría – ABO.

En el Gimnasio “Duggan Martignoni”, el Rojinegro tandilense se hizo fuerte en su reducto venciendo a Racing por 86-74. Sebastián Ojeda (15 puntos) e Ignacio Zulberti (12 tantos) fueron los máximos goleadores de Independiente. De esta manera, el equipo dirigido por Emmanuel Hartstock suma dos victorias en igual cantidad de presentaciones.

La segunda fecha del certamen de la ABO prosigue con los siguientes partidos:

Miércoles 27/8

21:00 Hs. Estudiantes vs. Pueblo Nuevo, en el Maxigimnasio “Parque Guerrero”.

21:15 Hs. Ferro Carril Sud vs. San Martín de Sierras Bayas, en el Gimnasio “Ricardo De La Vega”.

Jueves 28/8

21:30 Hs. El Fortín vs. Sport Club Trinitarios de Bolívar, en el Gimnasio “Amadeo Bellingeri”.