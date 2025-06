Básquet: Amistosos para los seleccionados U13

De cara a lo que serán los Zonales U13 a disputarse en el venidero mes de Julio, los selectivos U13 femenino y masculino de la Asociación de Básquetbol de Olavarría – ABO sumarán partidos preparatorios ante los dos equipos representantes del Básquet Asociado del Sudeste – BASO.

La BASO llegará a la Ciudad para enfrentarse a la ABO durante la jornada del lunes 16 de Junio. Los cotejos amistosos se llevarán a cabo en el Gimnasio “Amadeo Bellingeri” del Club El Fortín.

Programación:

11:00 hs.: ABO U13 vs. BASO U13 (femenino)

13:30 hs.: ABO U13 vs. BASO U13 (masculino)

16:00 hs.: ABO U13 vs. BASO U13 (femenino)

17:30 hs.: ABO U13 vs. BASO U13 (masculino).

Entre el viernes 11 y el domingo 13 de Julio se disputará el Torneo Zonal Masculino de Selecciones U13 en el Gimnasio de San Martín de Sierras Bayas. Mientras que al fin de semana siguiente (18, 19 y 20/7) se desarrollará el Zonal Femenino de Selecciones U13, también en Sierras Bayas.

Fuente y fotos: Prensa ABO.