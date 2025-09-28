Básquet: Ajustado triunfo del Chaira

Por la séptima fecha de la Región Sur – Zona Única del Torneo Pre-Federal 2025, Racing superó 49-51 a Unión y Progreso en Tandil. Con este nuevo logro, el equipo Chaira se mantiene como único líder del grupo.

Dentro de un duro y parejo partido, el mismo se definió en los instantes finales. En este sentido y en un juego de bajo goleo, las acciones estaban igualadas en 49 puntos a falta de solo seis segundos para el cierre del cotejo.

La última jugada del encuentro la tuvo Racing que terminó logró un triunfo agónico con un doble largo de Jeffrey Merchant sobre el sonido de la chicharra. De esta manera, el Chaira venció de visitante a Unión y Progreso por 49 a 51.

Marcos Risso (15 puntos y 12 rebotes), Manuel Yaben (11 tantos y 10 recobres) y Jeff Merchant (9 unidades), fueron los principales estandartes de la victoria del equipo olavarriense en territorio tandilense.

Ahora el venidero viernes 3 de Octubre y por la próxima fecha del Pre-Federal, Racing (único líder de la zona con 13 unidades -6 triunfos y 1 derrota-) enfrentará de local a Kimberley de Mar del Plata.