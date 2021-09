Básquet: Ajustado triunfo del Chaira sobre el Lobo Albiverde

En un juego correspondiente la sexta fecha de la Zona III de la Liga Provincial de Clubes de Básquetbol / PreFederal 2021, Racing venció ajustadamente en suplementario a Pueblo Nuevo por 81-80. Dentro de un partido que comenzó en el Gimnasio del “Parque Olavarría” y que terminó en el “Juan Manolio”, el base Nicolás Lorenzo (19 puntos) fue clave en los momentos decisivos para que el Chaira se mantenga como único líder de su grupo.

Faltaban 5:02 minutos para que termine el primer cuarto del encuentro, ganaba Racing 14 a 7, cuando desde la mesa de control se daba cuenta que el reloj de 24 segundos no avisaba cuando se completaba ese tiempo. Se paralizó el partido, se intentó tras largo paréntesis solucionar el problema, algo que no se pudo. De común acuerdo quedaron en jugar avisando con un silbato. A los pocos instantes de reiniciada la contienda, se comprobó que era muy complejo; ya que a la primera duda, una conversión de Martín Delgado para el Chaira sobre el filo de los 24″ provocó la reacción del banco de Pueblo Nuevo. Avisorando lo que podía pasar, los árbitros decidieron no seguir en esas condiciones. En este sentido y a falta de 2:53 para el cierre del primer período (con Racing arriba por 19-9), el cotejo se trasladó al “Manolio” de la entidad albiverde.