Por el primer cotejo de la serie reclasificación del Torneo Pre-Federal 2025, en busca del ascenso a la Liga Federal 2026, Estudiantes cayó de visitante 75-74 ante Unión y Progreso de Tandil.

Dentro de un trámite de juego muy parejo, con constantes cambios de liderazgos en el tanteador, Unión y Progreso se llevó el cuarto inicial por una corta diferencia, gracias a un triple de Ezequiel Barroso sobre el cierre (22-20).

Promediando el segundo período y continuando con la tónica de ataque por ataque, de gol por gol, el equipo tandilense consiguió sacar un ventaja de siete unidades de la mano de Iván Leal (34-27). Pero luego el Bataráz tuvo una rápido reacción para volver a igualar en cotejo, con Federico Marín y Mateo Framiñan como abanderados (36-36). Sin embargo con un parcial de 7-0 (cinco puntos de Mariano Novara), el conjunto local cerró mejor el capítulo para terminar yéndose al entretiempo al frente por 44 a 36.

Controlando a los tiradores albinegros y aprovechando también las falencias en ambos costados de la cancha de la vista, Unión y Progreso mantuvo la diferencia en el tanteador al promediar el tercer cuarto (53-47). Pero tras realizar ajustes defensivos y mostrando más variantes en ofensiva, el Bata cerró el período abajo por solo tres unidades: 59 a 56.

Con las apariciones en ataque de Nicolás Lorenzo y Framiñan, el elenco de Olavarría metió un parcial de 2-7 en los primeros tres minutos del último capítulo para así pasar a liderar el juego (61-63). Pero de la mano de Sebastián Dupin y Elián Vergara, el equipo anfitrión recuperó el ritmo y la ventaja en el electrónico (68-63).

Con 21 segundos por jugar y dentro de un desenlace muy cerrado, Franco Piccinelli convirtió dos tiros libres para poner al visitante arriba (73-74). Pero finalmente y con un doble determinante de Vergara, Unión y Progreso terminó venciendo a Estudiantes por la mínima: 75 a 74.

Iván Leal (14 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias), Elián Vergara (12 tantos) y Sebastián Dupin (12 unidades, 8 recobres y 8 asistencias) fueron los pilares fundamentales de la victoria del elenco de Villa Italia. Mientras que Mateo Framiñan (21 pubtos y 5 rebotes) y Federico Marín (16 tantos) se destacaron en el conjunto albinegro.

Ahora el segundo partido de la serie se disputará el venidero sábado 29 de Noviembre en el Maxigimnasio Parque Guerrero. Allí el Bata debe ganar sí o sí para forzar la definición en un tercer encuentro que se jugaría también en Olavarría.

Fotos: Fernando Izquierdo.