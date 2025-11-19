Entre el sábado 22 y el domingo 23 de Noviembre se disputará la octava fecha de los campeonatos 2025 de la Asociación Promocionales del Sudeste en el Autódromo azuleño «Oscar Mauricio Franco».
Organigrama de actividades – 8va. Fecha de la APPS en Azul:
Sábado 22/11
11:00 Hs. Verificación técnica y Administrativa.
13:00 Hs. Pruebas Libres (3 Tandas por categoría – 10 minutos por manga, divididas por ranking de campeonato).
Orden de Salida: Monomarca 1100, Copa VW Gol y Promocional 1100.
Finalizada la actividad en pista, habrá Reunión Obligatoria de Pilotos.
Domingo 23/11
09:30 Hs. Clasificación – 5 minutos a box cerrado (Tandas divididas según cantidad de autos por ranking de campeonato).
Series (a 5 vueltas): Monomarca, Copa Gol y Promocional.
Pre-Finales (a 9 vueltas). Monomarca, Copa Gol y Promocional.
Finales (a 16 vueltas): Monomarca, Copa Gol y Promocional.
Podios.
Hasta el momento, estos son los pilotos preinscriptos por categorías:
MONOMARCA 1100
1. COLLODORO, MARTÍN
2. CIRIOLI, LEOPOLDO
3. GELSO, LEO
4. JUEZ, EMILIANO
5. CARDONE, FACUNDO
6. SPINELLA, JESÚS
7. GELSO, AGUSTÍN
8. ELISIRI, RAMIRO
9. NIEVES, TOMÁS
10. MEDINA, FACUNDO
11. GOROSTIETA, XAVIER
12. MARTINELLI, JUAN JOSÉ
13. DI VITO, FAUSTO
14. RODRÍGUEZ, JORGE
15. OLIVERA, MATÍAS
16. ROMÁN, LAUTARO
17. ÁLVAREZ, FACUNDO
18. LEBRERO, RICARDO
19. ETCHECOLATZ, GONZALO
20. ANDERSON, JONATHAN.
PROMOCIONAL
1. STRACQUADAINI, BRAIAN
2. FUCCI, BERNARDO
3. MESSLER, FACUNDO
4. LATORRE, BENJAMÍN
5. SERRA, MANUEL
6. PENDAS, GUSTAVO
7. TARTUFERI, DIEGO
8. BENAGLIA, MATEO
9. NOCETTI, FACUNDO
10. BENAGLIA, MARTÍN
11. GISLER, ROBERTO
12. MACALUSO, CARLOS
13. MENTASTY, MANUEL
14. BUONANDUCCI, ALEJANDRO
15. SÁNCHEZ, LEO
16. PERALTA, WALTER
17. TOSCANO, HERNÁN.
COPA GOL
1. MAROTTA, LEO
2. ACEVEDO, JUAN PABLO
3. GODOY, MATÍAS
4. LATORRE, EMILIANO
5. MANTELLI, ANDRÉS
6. LEONETTI, EDDIE
7. COBOS, RAÚL
8. LARDAPIDE, CRISTIAN
9. FERNÁNDEZ / PREYSSEGGER
10. DEMATEO, PABLO
11. CONIGLIO, PABLO.
Fuente: APPS Prensa y circuitounoweb.net