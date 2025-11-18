El evento, organizado por el Grupo Amigos del Citroën de Azul, se llevará a cabo el próximo fin de semana (21 al 23 de noviembre) con epicentro en el Camping Municipal. Incluirá recorridos turísticos por obras de Salamone y Regazzoni.

Azul. El Grupo Amigos del Citroën de Azul organiza el 11° Encuentro de Autos Citroën, un evento que regresa a la ciudad tras seis años de ausencia, siendo su última edición en 2019. El encuentro se desarrollará el próximo fin de semana, del viernes 21 al domingo 23 de noviembre, con el Camping Municipal como epicentro.

Se espera la participación de numerosos “amantes del Citro” provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El evento cuenta con el acompañamiento del Gobierno Municipal y tendrá un fin solidario, ya que todas las actividades serán a beneficio de la Cooperadora del Hogar Escuela Sagrado Corazón de Azul.

Agenda con Recorridos Turísticos

Viernes 21 de noviembre

Recepción de los primeros vehículos y recorrido por el centro de Azul.

Sábado 22 de noviembre

15:00 hs: Circuito turístico con caravana desde el Camping Municipal. El recorrido incluirá la Portada del Cementerio (obra de Salamone) , la Plaza del Quijote (obra de Regazzoni) , Casa Ronco, Teatro Español, Plaza San Martín y el Parque Municipal, finalizando con el regreso al Camping .

Noche: Tradicional “Cena de los amigos Citroneros” en el salón del predio, con entrega de certificados y presentes.

Domingo 23 de noviembre

9:00 hs: Caravana hacia Boca de las Sierras , con almuerzo en el Parador y parada en el histórico almacén Embil.

15:00 hs: Regreso a Azul e ingreso por Av. Urioste hacia el Balneario Municipal, donde se realizará una muestra y exhibición de autos en el predio ubicado en Av. Urioste y De Paula.

Noche: Cena de despedida en el Camping Municipal. Foto: Noticias de Azul