Axel Kicillof y Maximiliano Wesner encabezaron una intensa agenda de actividades en Olavarría

El gobernador y el intendente entregaron las primeras 58 viviendas del barrio CECO III y más de 1.000 escrituras. Además, inauguraron la Casa de la Provincia y supervisaron obras de pavimentación y el Polo Judicial, destacando la importancia de la obra pública en un contexto de paralización nacional.

El intendente Maximiliano Wesner recibió este miércoles al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para una jornada de actividades centrada en la entrega de viviendas y escrituras, y la supervisión de importantes obras públicas. La comitiva provincial incluyó a la ministra de Hábitat, Silvina Batakis, y el subsecretario de Justicia, Inti Nahuel Pérez Aznar.

Entregas de viviendas y escrituras

Uno de los momentos más emotivos del día fue la entrega de las primeras 58 viviendas del barrio CECO III, un proyecto habitacional en el que el Municipio y la Provincia trabajaron junto al Centro de Empleados de Comercio. Miguel Santellán, secretario general del gremio, celebró la entrega de las 100 viviendas que componen el proyecto, subrayando que “son 100 familias que van a dejar de alquilar”.

El intendente Wesner destacó que el barrio no solo da una solución habitacional, sino que también dinamizó la economía local al dar empleo a 200 trabajadores y demandar materiales a comercios de la ciudad. Por su parte, Kicillof contrastó este avance con la situación a nivel nacional: “Estamos en Olavarría, donde está toda la obra pública parada desde el gobierno nacional. Tenemos 16.000 viviendas paradas del gobierno nacional, 1.000 obras públicas y 80 escuelas paradas por decisión de Milei. Y, sin embargo, estamos hoy acá construyendo”.

Más tarde, en el Centro de Exposiciones Municipal, se llevó a cabo un acto masivo para la entrega de más de 1.000 títulos de propiedad y escrituras, una cifra récord para la ciudad. La entrega fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección de Casa de Tierras y la Escribanía General de Gobierno.

Inauguración y recorrida de obras

La agenda del gobernador Kicillof también incluyó la supervisión de dos obras clave para la ciudad:

Pavimentación de la avenida La Rioja: Recorrieron la obra en el tramo entre el acceso universitario y la avenida Colón, que presenta un avance significativo y mejorará la transitabilidad y la seguridad vial.

Recorrieron la obra en el tramo entre el acceso universitario y la avenida Colón, que presenta un avance significativo y mejorará la transitabilidad y la seguridad vial. Construcción del Polo Judicial: Visitaron la obra ubicada en el cruce de 25 de Mayo y Bolívar, donde se constató el importante progreso en su construcción.

La jornada concluyó con la inauguración oficial de la Casa de la Provincia, ubicada en Necochea y Junín, un edificio que centraliza los diferentes organismos provinciales en la ciudad.